Menü
Haberler ›› Güncel ››Siirt'te yük taşıyan araçlar denetlendi - Güncel

Siirt'te yük taşıyan araçlar denetlendi

Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde yük taşıyan 445 araç kontrol edildi.

10.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:54
Siirt'te yük taşıyan araçlar denetlendi
Siirt 'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde yük taşıyan 445 araç kontrol edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yük taşıyan çekici, tanker, kamyonların kazalara neden olabilecek eksikliklerinin tespit edilmesine yönelik denetim yapıldı.
Jandarma trafik ekiplerinin katılımıyla il genelinde yapılan uygulamada 445 araç ve sürücüsü denetlendi. 21 sürücüye 6 bin 978 lira ceza uygulandı, 13 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Jandarma, Siirt, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor Güncel
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü Güncel
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi Güncel
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek Güncel
Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün