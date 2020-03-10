Siirt'te yük taşıyan araçlar denetlendi
Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde yük taşıyan 445 araç kontrol edildi.
10.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:54
Siirt 'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde yük taşıyan 445 araç kontrol edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yük taşıyan çekici, tanker, kamyonların kazalara neden olabilecek eksikliklerinin tespit edilmesine yönelik denetim yapıldı.
Jandarma trafik ekiplerinin katılımıyla il genelinde yapılan uygulamada 445 araç ve sürücüsü denetlendi. 21 sürücüye 6 bin 978 lira ceza uygulandı, 13 araç da trafikten men edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yük taşıyan çekici, tanker, kamyonların kazalara neden olabilecek eksikliklerinin tespit edilmesine yönelik denetim yapıldı.
Jandarma trafik ekiplerinin katılımıyla il genelinde yapılan uygulamada 445 araç ve sürücüsü denetlendi. 21 sürücüye 6 bin 978 lira ceza uygulandı, 13 araç da trafikten men edildi.
Kaynak: AA
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