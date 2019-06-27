27.06.2019 15:08
Haberler » Güncel » Haber

Siirt'te yüksekten düşen 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Siirt

Siirt'in Eruh ve Pervari ilçelerinde, yüksekten düşen 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Siirt 'in Eruh ve Pervari ilçelerinde, yüksekten düşen 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eruh ilçesine bağlı Kekliktepe köyünde, elektrik direğine çıkan Bülent Yıldız (7), Pervari ilçesinin Begendik beldesinde evinin damında oynayan Ömer Şenyüz (11), ilçe merkezinde de evlerinin ikinci katındaki merdivenden inen Mehmet Ali Nas (19) dengelerini kaybederek düştü.
Yaralanan Yıldız, Şenyüz ve Nas, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Pervari , Eruh , Siirt , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:55 Kanalizasyon suyu giren ev kullanılmaz hale geldi
15:54 Kuşadası'nda sıcaktan bunalan plaja ve su parkına koştu
15:54 Garelli: 3,6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye dünyaya örnek olmalı
15:54 Zonguldak'ta kömür ocağında göçük: 1 işçi öldü/ Fotoğraf
15:53 Japonlardan gündemi sarsacak iddia: Sinop Nükleer Santrali durduruldu
15:53 Galatasaray'da voleybolcular için toplu imza töreni
15:53 Terme'deki sel felaketi