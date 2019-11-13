Haberler » Güncel » Siirt'te yüzlerce öğrenci aynı anda spor yaptı - Haber

Siirt'te yüzlerce öğrenci aynı anda spor yaptı

Siirt'te sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte yüzlerce öğrenci aynı anda spor yaptı.

13.11.2019 16:43 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:49
'te sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte yüzlerce öğrenci aynı anda yaptı.
İl Sağlık Müdürlüğü ve Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulu işbirliğiyle okulun bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe eşofman giyerek katılan öğrenciler ve öğretmenler sağlık için spor yapmanın mutluluğunu yaşadı. Yüzlerce öğrenciyi buluşturan etkinlik çekilen halay ile sona erdi.
Etkinliğe katılan İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, öğrencilere sağlıklı yaşam kültürünü öğretmeyi amaçladıklarını söyledi. Obezitenin çağın önemli bir sorunu olduğuna işaret eden Ömür, şöyle konuştu:
"Obezite çeşitli hastalıkların zeminini oluşturmakta. Gelişmiş ülkelerin en büyük sorunlarından biri aynı zamanda. Obezite, diyabet, şeker, hipertansiyon, kanser gibi birçok hastalığa sebep oluyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının imzalamış olduğu protokoller var. Okullarımızın tamamını beyaz bayrak kapsamına almak istiyoruz. Bu konuda İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle çalışmalarımız var. Hedefimiz sağlıklı bir toplum oluşturmak."
İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abbas Balcı da öğrencilerin eğlenerek spor yaptığını söyledi. Balcı, "Okul olarak spor etkinliğinden büyük bir haz aldığımızı gördük. Bu tür spor etkinlikleriyle okulu daha da sevdirmek gerektiğini düşündük." dedi.
Okulda beden eğitim öğretmeni Hakan Pala ise öğrencilerin mümkün olduğu kadar daha fazla hareket etmesini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.
Öğrencilerden İlayda Erdal, sınavların ardından böyle bir etkinliğin yapılmasından mutluluk duyduklarını anlattı.
Siirt'te yüzlerce öğrenci aynı anda spor yaptı

İl Sağlık Müdürlüğü, Siirt, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
21:00 Fenerbahçe eksik çalıştı
21:00 Erdoğan-Trump görüşmesi başladı
21:00 Trump'tan Erdoğan'a Suriye konusunda teşekkür
20:58 Bismil'de "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliği
20:58 Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Kuzey Makedonya'yı terör örgütlerine karşı uyardı
20:29 TRT muhabiri, ABD'de PKK yandaşının saldırısına uğradı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
20:09 Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı
19:58 Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı
19:56 Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine Cumhuriyetçi senatörleri de davet etti
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
13.11.2019 21:02:07