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Siirt'teki fırınlarda koronavirüs tedbirleri

Siirt'te koronavirüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında bazı fırınlar ekmeği ambalajda satmaya başladı.

26.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:48
Siirt'teki fırınlarda koronavirüs tedbirleri
Siirt 'te koronavirüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında bazı fırınlar ekmeği ambalajda satmaya başladı.

Bahçelievler Mahallesinde bir fırıncı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede kapsamında ekmek çeşitlerini, gıda ile temasa uygun kağıt veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satışa sunmaya başladı.

İşletme sahibi Halil Kasar, iş yerinin kapısını ekmek tezgahıyla kapatarak müşterilerin ekmeğe dokunmasını engellemeye çalıştıklarını belirtti.

Ambalajlı ekmek satışları için tüm önlemleri aldıklarını belirten Kasar, şunları aktardı:

"Yeni uygulama ile koronavirüsü hijyenik bir şekilde atlatmamız için ülke genelinde alınan önlemleri biz de ilimizde ve fırında uyguluyoruz. Tüm personelimize maske ve eldiven taktırdık. Hijyen kurallarına harfiyen yerine getiriyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Bahçelievler, Siirt, Güncel

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