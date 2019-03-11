Siirt'teki Fıstık Bahçelerinde Budama Çalışmaları Başladı

Siirt
'te tarımla uğraşan vatandaşlar, daha fazla verim elde etmek için fıstık bahçelerinde budama çalışmalarına başladı.
Siirt Fıstık Üreticiler Birliği Başkanı Şuayip Aslan, her yıl bu aylarda merkez ve ilçelere bağlı köylerde bağ ve bahçelerde budama çalışması yürütüldüğünü söyledi.
Budamanın fıstıkta verimi artırdığını dile getiren Aslan, "Havaların ısınmaya başladığı bu dönemde yapılan budama fıstık ağaçlarında bitkilerin gelişme dönemine girmesi nedeniyle ürünün artmasını sağlıyor." dedi.
Siirt, Güncel
Kaynak: AA