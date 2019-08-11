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Siirt'teki orman yangını kontrol altına alındı

Siirt'in Baykan ilçesinde ormanlık alanda çıkan orman yangını 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

11.08.2019 00:30 Siirt'teki orman yangını kontrol altına alındı
Siirt'in Baykan ilçesinde ormanlık alanda çıkan orman yangını 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle de geniş bir alana yayıldı.

Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini fark eden köylüler, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Siirt Orman İşletme ve itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

İtfaiye, Baykan, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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