Siirt'teki Padişah Fermanlarının Bulunduğu Müze Halka Açıldı

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:30



21 Kasım 2018 Çarşamba 11:30

SİİRT kent merkezinde Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olan Hacı Hüseyin Ağa Vakfı'nda 3'üncü Selim ve 2'nci Vahdettin Paşa'ya ait çok sayıda ferman, Osmanlıcadan Türkçeye çevrilerek sergilenmeye başlandı. Vakıf bünyesinde koruma altına alınan ve önceki vakıf başkanlarında bulunan, ancak bugüne kadar sergilenmeyen ferman ve tuğralar, Osmanlıca yazıları Türkçeye çevrilerek vakıf müdürlüğünde sergilendi.Vakıf Sorumlusu Beşir Akkoyun, vakfın 1723 yıllarında Hacı Hüseyin Ağa tarafından hayır amaçlı kurulduğunu belirterek, "Hacı Hüseyin Ağa Vakfı 1723 yıllarında bizzat Hacı Hüseyin Ağa tarafından kurulmuştur. O yıldan bu yana vasiyeti doğrultusunda vakıf hizmet vermektedir. Vakıfta 3'üncü Selim ve 2'nci Vahdettin döneminden kalma fermanlar bulunuyor. Bu fermanlar daha önce vakıf başkanlarının ellerindeydi ve sergilenmemişti. Ancak Vakfın Müdürü rahmetli Erdal Ertekin bu fermanları ve tuğraları Osmanlıcadan, Türkçeye çevirdi. Eserler yaklaşık bir yıldan beri burada sergilenmektedir" dedi.Vakfın amacının fakirlere yardım etmek olduğunu belirten Akkoyun, "Bizler Bitlis Vakıflar Genel Müdürlüğü"ne bağlıyız. Vakfın amacı Siirt'te bulunan fakirlere ve yoksullara yardım etmektir. Her yıl düzenli olarak buradaki fakirlerimize gıda yardımı yapıyoruz. Kandil ve mübarek günlerde mevlitler veriyoruz, Fahır medreselerimizde bulunan yaklaşık 150 öğrencinin iaşesini vakfın gelirinden sağlıyoruz. Diğer yandan ise Hacı Hüseyin Ağa'nın vasiyeti doğrultusunda kent merkezinde bulunan görme engellilere vakıf her yıl düzenli olarak bir iş yerinin kirasını veriyor" diye konuştu.200'E YAKIN FERMAN BULUNUYORSiirt kent merkezinde bulunan ve yoksullara yardım eli uzatan Hacı Hüseyin Ağa Vakfı'nda, dönemin çeşitli padişahlarına ait fermanların bulunduğunu, bu fermanların ortalama 350 yıllık olduğunu anlatan Akkoyun, şöyle konuştu:"Bünyemizde yaklaşık 200'e yakın dönemin büyük ve meşhur padişahlarına ait fermanlar bulunuyor. Bu fermanlar Osmanlı padişahları tarafından bizzat yazılmıştır ve bunlara kendi tuğralarını vurmuştur. Örneğin III. Selim, Van Kalesi'nde bulunan askerlerin ücretlerinin verilmesi ve ödüllendirilmesi yolunda bir ferman yayınlamıştır. Diğer bir ferman ise II. Vahdettin döneminde gönderilmiştir. Bu fermanda ise padişah, Diyarbakır Kalesi'nde bulunan askerlerin çoğaltılması ve ücretlerini artırılması yolunda kendi tuğrası ile bir ferman yayınlamıştır. Buna benzer birçok padişahın ve vezirin fermanları bulunuyor. Bu fermanların ortalama 350 yıllık olduğu söyleniyor. Bizler bunları koruyor ve saklıyoruz."FERMANDA BULUNAN TUĞRALARA ALTIN TOZU SERPİLMİŞPadişah 3'üncü Selim'in, Diyarbakır ve Van kalelerinde bulunan askerlere 1245 senesinde gönderdiği fermanın tuğrasına, altın tozu serpildiğini ifade eden Akkoyun, "Vakfımızda bulunan fermanlar daha önce belirttiğim gibi büyük padişahlar tarafından yazılmıştır. Bu yazılan fermanların hepsinde Osmanlı'nın tuğraları bulunmaktadır. Tuğralar çizildikten sonra altın tozu serpilmiş ve gönderilmiştir. Bizler Vakıf olarak bunları koruyor ve saklıyoruz. Bu tarihi eserleri gün yüzüne çıkardık ve sergiledik, Dileyen Siirtli vatandaşlarımız buraya gelerek bu fermanları yakından görebilirler. Burası Siirt'in küçük bir müzesi haline dönüştü" diye konuştu.- Siirt