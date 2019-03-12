Siirt'teki Sokağa Çıkma Yasağı Sona Erdi

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Siirt'te 10 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ve Eruh kırsalındaki PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, iş birlikçilerinin yakalanması, örgüt mensuplarının kullandığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.Açıklamada, Operasyon sırasında bölgedeki vatandaşların can ve mal güvenliğin korunması amacıyla merkez Meşelidere, Kavaközü, Ormanardı ve Yokuşbağları köyleri ile Eruh ilçesine bağlı Çağlayan, Beson, Taşdirek, Kılıçkaya, Payamlı ve Bağgöze köylerinde 10 Mart Pazar günü saat 17.00'den itibaren itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı kaydedildi.