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Siirt'teki STK'lardan Diyarbakır annelerine destek

Siirt'teki STK'lardan Diyarbakır annelerine destekSİİRT - Siirt'te toplanan bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek açıklamasında bulundu.

20.09.2019 18:33
Siirt'teki STK'lardan Diyarbakır annelerine destek
SİİRT - Siirt'te toplanan bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek açıklamasında bulundu.
Aralarında Memur-Sen, Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı, Şehit ve Gazi-Sen ile Genç Memur-Sen'in de bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Diyarbakır'da evlat nöbetine devam eden annelere destek açıklamasında bulundu. Cuma namazı sonrası Abdulhakim Sancak Çarşı Camii'nden çıkan vatandaşlar, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere destek verdi. Grup, ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK'yı kınayan pankart taşıdı.
Grup adına açıklama yapan Genç Memur-Sen Siirt İl Temsilcisi Yunus Emre Diriarın, teröre tepki gösterdi. Terör örgütü PKK'nın katliamlarını lanetleyen Diriarın, Diyarbakır'daki ailelerin yanında olduklarını söyledi.
Grup, açıklamanın ardından sessizce dağıldı.
Siirt'teki STK'lardan Diyarbakır annelerine destek

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Siirt, Genel

Kaynak: İHA

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