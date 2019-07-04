04.07.2019 15:02
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Siirt'teki yangında fıstık ve üzüm ağaçları küle döndü

Siirt'teki yangında fıstık ve üzüm ağaçları küle döndüSiirt kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki bağda çıkan yangında, çok sayıda fıstık ve üzüm ağacı küle döndü.

Siirt'teki yangında fıstık ve üzüm ağaçları küle döndü
Siirt kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki bağda çıkan yangında, çok sayıda fıstık ve üzüm ağacı küle döndü.
Öğle saatlerinde, Taş Başı mevkiindeki 35 dönümlük bağda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bağda çıkan yangını 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına aldı.
Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Mizbah Yılmaz, yangın nedeniyle çok sayıda fıstık ve üzüm ağaçlarının etkilendiğini belirterek, Bağda bulunan kurumuş otlardan yangının çıktığını tahmin ediyoruz. 35 dönümlük bir bağda meydana gelen yangını, ekiplerimiz güçlükle söndürerek kontrol altına aldı. Ancak bağ içerisinde bulunan fıstık ve üzüm ağaçları büyük zarar görmüştür dedi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Siirt'teki yangında fıstık ve üzüm ağaçları küle döndü
Kaynak: DHA
İtfaiye, Siirt, Güncel

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