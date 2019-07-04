04.07.2019 15:50
Haberler» Güncel» Haber

Siirt'teki yangında fıstık ve üzüm ağaçları küle döndü

Siirt

SİİRT kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki bağda çıkan yangında, çok sayıda fıstık ve üzüm ağacı küle döndü.

SİİRT kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki bağda çıkan yangında, çok sayıda fıstık ve üzüm ağacı küle döndü.
Öğle saatlerinde, Taş Başı mevkiindeki 35 dönümlük bağda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bağda çıkan yangını 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına aldı.
Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Mizbah Yılmaz, yangın nedeniyle çok sayıda fıstık ve üzüm ağaçlarının etkilendiğini belirterek, "Bağda bulunan kurumuş otlardan yangının çıktığını tahmin ediyoruz. 35 dönümlük bir bağda meydana gelen yangının ekiplerimiz güçlükle söndürerek yangını kontrol altına aldık. Ancak bağ içerisinde bulunan fıstık ve üzüm ağaçları büyük zarar görmüştür" dedi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

- Siirt
Kaynak: DHA
İtfaiye, Siirt, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:42   Ağrı'da "Yılsonu eğitim değerlendirme toplantısı"
17:42   Özel öğrenciler piknikte buluştu
17:42   Hamit Özpolat, Büyükşehir Belediyesinde danışman olarak atandı
17:42   AK Parti İl Başkanı Taş Vekillerimiz ayakbastı parası için önerge verdi
17:42   İran, petrol tankerinin alıkonulması nedeniyle İngiltere Büyükelçisini bakanlığa çağırdı
17:41   Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlandı
17:41   Kars'ta iki aile arasında kavga: 6 gözaltı