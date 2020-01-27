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Siirt'ten deprem bölgesine bir kamyon yardım gönderildi

Siirt'ten deprem bölgesine yardım malzemesi gönderildi.

27.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:15Siirt'ten deprem bölgesine bir kamyon yardım gönderildi
'ten deprem bölgesine yardım malzemesi gönderildi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odasınca başlatılan kampanya kapsamında bir günde toplanan bir kamyon dolusu gıda, giyim, battaniye ve ısıtıcıdan oluşan yardım malzemesi afet bölgesine gönderildi.
Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fuat Özgür Çalapkulu, deprem bölgesindeki vatandaşların acil ihtiyaçları için çok sayıda gıda ve battaniye toplandığını söyledi.

Yardımların deprem bölgesine gönderildiğini belirten Çalapkulu, " Odamızda toplanan yardımlar kamyona yüklenerek deprem bölgesine gönderildi. aynı zamanda ilimizde tüm vatandaşlar arasında dayanışmayı sağladı.Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil ifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Deprem, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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