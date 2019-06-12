Siirt'ten kısa kısa

Siirt
'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Enver Saltan'ın kullandığı traktör, Pervari
ilçesinin Karasungur köyünde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Saltan, Müşerref, Muhammed Ali
ve Abdullah Saltan, 112 Acil Servis
ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yüksekten düşme
Siirt'te balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Conkbayır Mahallesinde evlerinin ikinci katındaki balkonda oyun oynayan Kadir Çengel, dengesini kaybederek düştü.
112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Çengel'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Yaz spor okullarına kayıtları başladı
Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, 7-18 yaş arası çocuk ve gençlerin katılabileceği yaz spor okullarına kayıtların başladığını bildirdi.
29 Haziran'da il ve ilçelerdeki tüm spor salonlarda düzenlenecek kurslara 7 idareci ve 45 antrenörün görev alacağını belirten Olgaç, şunları kaydetti:
"Bu yıl futbol, yüzme, basketbol
, voleybol
, judo, tekvando, güreş, badminton gibi spor branşlarının da bulunduğu 17 dalda yaz spor okulları açıyoruz. 29 Haziran'da faaliyete başlayacak kurslar eylül ayının ilk haftalarında faaliyetlerini tamamlayacak."
Kaynak: AAAcil Servis
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