Siirt'ten kısa kısa

Siirt
'te jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince okul ve öğrenci yurtlarının önü ile okul servis araçları, okul yakınlarındaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonlarına yönelik denetim yapıldı.
Bin 6 kişinin kimlik sorgulamasının yapıldığı denetimde hakkında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. 381 araç ve umuma açık 35 yer denetlendi.
6 araca bin 236 lira ceza uygulanırken 2 araç da trafikten men edildi.
Tarım aracı devrildi
Siirt'te patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Şirvan
'ın Çeltikyolu köyünde Rıdvan Dineri yönetimindeki tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü Diner ile Seyithan (18) ve Tekin Diner (17) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı
Traktör devrildi: 1 yaralı
Siir'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.Mehmet Semih
Şen idaresindeki traktör, merkeze bağlı Meydandere
köyünde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Şen, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AAJandarma
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