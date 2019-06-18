Siirt'ten kısa kısa

Siirt
'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı, bir okul bahçesinde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Kadir Çadırcı'nın (47) kullandığı 63 AC 066 plakalı otomobil, Tillo
Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Bünyamin Megiş'e çarptı.
Kazada yaralanan Megiş, 112 Acil Servis
ekiplerince Siirt Devlet hastanesine kaldırıldı.
Otomobil devrildi
Ömer Beter'in (22) kullandığı 56 AZ 717 plakalı otomobil, Siirt- Kurtalan
kara yolunun Kezer mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.
Devrilen otomobilde sürücü Beter ile Ozan Beter (21) ve Süleyman Dayan (23) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Okul bahçesinde yangın
Siirt İmam Hatip Lisesi bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, İmam Hatip Lisesi bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerince müdahalede bulunuldu.İtfaiye
amiri Misbah Yılmaz, yangının bahçede kuruyan otlardan çıktığını tahmin ettiklerini söyledi.