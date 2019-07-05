05.07.2019 16:03
Haberler» Güncel» Haber

Siirt'ten kısa kısa

Siirt

Siirt'te seyir halindeki otomobil yandı, anız yangını ise 10 dönüm arazide etkili oldu.

Siirt'te seyir halindeki otomobil yandı, anız yangını ise 10 dönüm arazide etkili oldu.
Alınan bilgiye göre, Mansur Taş'ın kullandığı 35 DC 097 plakalı otomobil, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı önünde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında, aracın motor kısmı hasar gördü.
Anız yangını

Siirt'te anız yangını 10 dönüm arazide zarara yol açtı.
Siirt -Kurtalan yolu üzerindeki bir arazide çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınabildi.
Kaynak: AA
15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Siirt, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:37   İBB'DE YENİ ATAMALAR (Yavuz Erkut'un görüntüsü)
16:37   'HEDEFLERİ CUMA NAMAZINDAN ÇIKANLARDI' İDDİASI
16:37   Schneider Electric ve Solar Impulse arasında iş birliği
16:37   AA'dan gazeteciler için "Türkçeyi Doğru Kullan" kitapçığı
16:37   Tokat'ta elektrik kesintisi
16:36   Büyükşehir Belediyesi, Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'nü kuruyor
16:36   Yangın söndürme bombası ile TÜBİTAK'ta bölge birincisi oldu