13.07.2019 12:47
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Siirt'ten kısa kısa

Siirt

Siirt'te meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

Siirt'te meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Maruf Özdemir'e çarptı.

Yaralanan Özdemir, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Siirt-Kurtalan çevre yolunda Hüseyin Sain'in kullandığı 33 PG 412 plakalı otomobil, bisiklet kullanan Recep Dilmaç'a (15) çarptı.

Kazada, ağır yaralanan Dilmaç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Baykan, Siirt, Güncel

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