Siirt'ten kısa kısa

Siirtli gençler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla Garnizon Komutanlığındaki şehitliği gezdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinliğe katılan gençler, şehitlik anıtına karanfil bıraktı, şehitler için dua etti.

3 kişi yaralandı.

Siirt-Şirvan kara yolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında Bayram Bozboğa'nın kullandığı motosiklet, devrildi.

Kazada yaralanan şoför Bozboğa, Samet Aktaş ve Nasih Danış, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA