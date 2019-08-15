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Siirt'ten kısa kısa

Siirt'te yüksekten düşen çocuk yaralandı.

15.08.2019 11:31 Siirt'ten kısa kısa
Siirt'te yüksekten düşen çocuk yaralandı.
Afetevleri Mahallesinde ikinci katındaki evinin balkonunda oynayan 4 yaşındaki İbrahim Dayan, dengesini kaybederek düştü.
Bacaklarında kırıklar oluşan Dayan, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Algül Mahallesi Şeyh Musa Caddesi'nde sürücüsü tespit edilemeyen 56 BB 274 plakalı otomobil, Reşit Esen'in kullandığı 56 AAB 320 plakalı motosikletle çarpıştı.
Yaralılar Esen ve Ahmet Enüştekin, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acil Servis, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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