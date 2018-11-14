Siirt Üniversitesi Gelecek Yıl Tıp Öğretimine Başlayacak

Siirt Üniversitesi
(SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Erman
, üniversite bünyesinde kurulan tıp fakültesinin 2019-2020 akademik yılında ilk öğrencilerini alacağını bildirdi.
Kezer Yerleşkesi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Prof. Dr. Erman, kuruluşu tamamlanan tıp fakültesinin, Afiliasyon Hastanelerin Ortak Kullanımı Yönetmeliği ile fakülte hastanesi ihtiyacının karşılanmasıyla öğrenci kabulüne hazır hale geldiğini ifade etti.
Afilasyon yoluyla Siirt Devlet Hastanesinin SİÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ismiyle hizmet vermeye başlayacağını ve tıp fakültesine ilk öğrencilerin gelecek akademik yıldan itibaren alınmaya başlanacağını aktaran Erman, öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması için çalışmaların da sürdüğünü belirtti.
Erman, "Bu konuyla ilgili ağırlıklı olarak ilimizde en çok ihtiyaç duyulan, il dışına en çok hasta sevk edilen branşlara yoğunlaşmak üzere toplamda öğretim üyesi kapasitesine ulaşmak için ön çalışmalar yapıldı. Bizler de rektörlük olarak bu çalışmaları birlikte yürütüyoruz." dedi.
Erman, kadro aktarımlarını Yükseköğretim Kurulu
'na (YÖK) gönderdiklerini, hazır hale gelmesinin ardından öğretim üyesi alımı ilanına çıkacaklarını kaydetti.
SİÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca da bölgeye hizmet etmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.
Siirt Üniversitesi,Siirt
14 Kasım 2018 Çarşamba 18:30