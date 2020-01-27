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Siirt Valiliği: Kız yurdunda çatlak olduğu iddiaları doğru değil

SİİRT Valiliği, Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu binasında Elazığ'daki deprem nedeniyle çatlak oluştuğu yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

27.01.2020 17:13 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:13Siirt Valiliği: Kız yurdunda çatlak olduğu iddiaları doğru değil

SİİRT Valiliği, Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu binasında 'daki deprem nedeniyle çatlak oluştuğu yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

Sosyal medyadan, 'teki Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nun binasında, Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle çatlak oluştuğu ve binanın kullanılamaz hale geldiği yönünde yapılan paylaşımlar üzerine Siirt Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, iddiaların asılsız olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Siirt Valiliği koordinesinde, Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürlüğü, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD ve diğer ilgili birimler tarafından yurt binasında gerekli incelemeler ve denetimler yapılarak, kız öğrenci yurdunda depreme karşı statik yönden tehlike arz edecek herhangi bir duruma rastlanılmamıştır. Ayrıca Ankara'dan uzmanlardan oluşan bir heyetin de, kız öğrenci yurdunda gerekli inceleme, tahlil ve analiz yapmaları talep edilmiş, en kısa zamanda incelemelere başlanılacaktır. Sosyal medya üzerinden yapılan deformasyon, devletimizin ve aziz milletimizin Elazığ depreminde gösterdiği dirayeti ve acil müdahalesindeki başarısı, ilimizdeki bu kız öğrenci yurdu üzerinden karalanmak istendiği aşikardır. Dolayısıyla sosyal medya üzerinden yapılan spekülasyonlar ve iddialar gerçek dışıdır."



Siirt Valiliği, Elazığ, Siirt, Güncel

Kaynak: DHA

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