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Siirt Valisi Atik 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir araya geldiği basın mensuplarının anlamlı gününü kutladı.

10.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:16Siirt Valisi Atik 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
Valisi Ali Fuat Atik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir araya geldiği basın mensuplarının anlamlı gününü kutladı.
Atik, demokrasinin vazgeçilmezi güçlü basının ülkede demokrasi ve ifade özgürlüğünün en önemli teminatı olduğunu belirterek, şeffaf, demokratik, açık bir toplumu yaşatan en önemli unsurlardan birinin özgür ve tarafsız basının varlığı olduğunu vurguladı.
Demokrasinin vazgeçilmez kurumu olan basın-yayın kuruluşlarında toplumun aydınlatılması, bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi yolunda önemli bir görevi ifa eden ve fedakarca çalışan basın mensuplarının çalışma şartlarını kolaylaştırmak, onlara gereken desteği ve katkıyı sağlamanın herkesin de görevi olduğunu aktaran Atik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını kaydetti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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