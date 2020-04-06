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Siirt Valisi Atik Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

06.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:36
Siirt Valisi Atik Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Atik, mesajında, milli mücadele yıllarında kurulan Anadolu Ajansının İstiklal Mücadelesi'nin kazanılmasına önemli katkılar sunarak başarılı çalışmalarla büyük bir direnişin sesi ve sembolü olduğunu bildirdi.
Anadolu Ajansının geçmişte olduğu gibi bugün de yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olma vazifesini devam ettirdiğini aktaran Atik, şunları kaydetti:
"(AA) Yurt içinde ve dışında oluşturduğu geniş haber ağıyla Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma görevini en iyi şekilde yerine getirmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Bu vesileyle ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içinde çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, emeği geçen herkesi rahmet ve minnetle yad ediyor, vazife başında bulunan tüm kurum mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Siirt, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Siirt Valisi Atik Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

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