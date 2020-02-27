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Siirt Valisi Atik, basın mensuplarıyla buluştu

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, ildeki yerel ve yaygın basın mensuplarıyla düzenlenen toplantıda buluştu.

27.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:12Siirt Valisi Atik, basın mensuplarıyla buluştu
Valisi Ali Fuat Atik, ildeki yerel ve yaygın basın mensuplarıyla düzenlenen toplantıda buluştu.

Atik, bir kafede düzenlenen toplantıda, hava ve kara yolu ulaşımı, Siirt İl Özel İdarespor'un gidişatı, eğitim ve araştırma Hastanesi'nin yapımına yönelik basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Siirt Havaalanının uçuşlara sorunsuz hale getirilmesi için pistin yönünün kaydırılacağını belirten Atik. "Geçen yıl hizmete açılan hava alanımızı uçuşlara daha uygun hale getirmek için en küçük ihtimalleri de değerlendiriyoruz. Hava alanı, pist yönünün kaydırmasıyla uçuşlara daha uygun hale getirildikten sonra terminal binası yenileme ihalesi yapılacak. Ayrıca, Ilusu barajı altında kalan köylerin ulaşımını rahatlatmak için köprü yapılması için tüm olanakları değerlendiriyoruz. Eğitim ve araştırma hastanesinin ilimizin hatta bölgemizin sağlık alanındaki eksikliği giderecek." dedi.

Siirt Özel İdarespor'a devletin tek bir kuruşunun harcanmadığını dile getiren Atik, tamamı Siirtli iş çevresi ve sponsorlardan karşılanan bütçeyle oluşturulan takıma kurumsal bir kimlik kazandırdıklarını, ilimizdeki çocuk ve gençleri 2. etap altyapı tesisleriyle Türk futboluna kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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