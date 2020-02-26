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Siirt Valisi Atik, muhtarlarla bir araya geldi

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, muhtarlarla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

26.02.2020 10:26 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:26Siirt Valisi Atik, muhtarlarla bir araya geldi
Valisi Ali Fuat Atik, muhtarlarla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
Vali Atik, bir otelde düzenlenen toplantıda, sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşacağını belirtti.

ve güvenliğin sağlanmasında muhtarlara önemli görevler düştüğüne dikkat çeken Vali Atik, şunları kaydetti:

"Her türlü terör faaliyetlerine karşı mücadele kararlılıkla devam edecek. İlimizde huzuru bozmaya çalışan, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın sorun ve taleplerin çözüme kavuşmasında muhtarımızla kamu kurumlarımızla işbirliği içinde hareket edilecek. Toplantıda muhtarların taleplerini not aldırdık. Bütçe imkanları dahilinde tüm talepler önceliklerine göre değerlendirilecek. Valilik ve tüm kuruluşlarımızın kapısı her zaman tüm muhtarlarımıza sonuna kadar açıktır. Yeter ki yaşadığımız yerleri daha yaşanılabilir hale getirmek için hep birlikte emek harcayalım."
Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve diğer yetkililer katıldı.

Huzur, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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