Siirt Valisi Atik, Öğrencilerle Basketbol Oynadı

Siirt
Valisi Ali Fuat Atik
, lise öğrencileriyle basketbol
oynadı.
Vali Atik, önceki ay ziyaret ettiği Şehit Zafer Kılıç
Spor Lisesi'nde kendisini basketbol oynamaya davet eden öğrencilerin basketbol oynama isteğini yerine getirdi.
Eşi Fulya Atik ile ikinci kez okulu ziyaret eden Atik, öğrencilere spor malzemesi hediye etti. Okulun kapalı spor salonunda öğrencilerle bir süre sohbet eden Atik, çalışmalar hakkında eski milli güreşçi ve okul müdürü Mehmet Şakir Kayaalp'ten bilgi aldı.
Vali Atik, daha sonra öğrencilerle basketbol maçı oynadı.
Siirt,basketbol
07 Aralık 2018 Cuma 17:53