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Siirt Valisi Atik, STK temsilcileriyle buluştu

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu.

25.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:20Siirt Valisi Atik, STK temsilcileriyle buluştu
Valisi Ali Fuat Atik, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu.
Atik, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nce düzenlenen toplantıda, ilin sorunlarının çözümü ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesinde sivil toplum örgütlerine büyük görevler düştüğünü aktardı.
Siirt genelinde kültür ve sanat faaliyetlerine bu yıl ağırlık vereceklerini aktaran Atik, şöyle konuştu:
"Kentin her alanda gelişimi için hep birlikte daha çok çaba harcayacağız. Sivil Toplum örgütlerinin görüş ve taleplerinin dinleyerek ilimizin gelişmesi ve kalkınması için hep birlikte neler yapabileceğimizi konuşmak için bir araya geldik. Bu tür toplantıların daha geniş katılımlı ve düzenli olarak devam ettirmeyi amaçlıyoruz."
AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ise il genelinde yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.
Toplantıya AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç da katıldı.

Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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