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Siirt Valisi Atik telefonda görüştüğü 86 yaşındaki kadının evini onarma sözü verdi

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Vefa Destek Grubu ekiplerinin 65 yaş üstü kimsesiz bireylere gıda yardımı yapan ekipler aracılığıyla telefonda görüntülü görüştüğü 86 yaşındaki Suphiye Baykara'ya evini onarma sözü verdi.

27.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:42
Siirt Valisi Atik telefonda görüştüğü 86 yaşındaki kadının evini onarma sözü verdi
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Vefa Destek Grubu ekiplerinin 65 yaş üstü kimsesiz bireylere gıda yardımı yapan ekipler aracılığıyla telefonda görüntülü görüştüğü 86 yaşındaki Suphiye Baykara'ya evini onarma sözü verdi.
Valilik koordinasyonunda oluşturulan Vefa Destek Grubu ekipler, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan kimsesiz vatandaşlara evde hizmet vermeyi sürdürüyor.
Ülkü Mahallesinde oturan 86 yaşındaki kimsesiz Suphiye Baykara'yı evinde ziyaret eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Gökhan Marakçı'nın başkanlığındaki ekip, gıda yardımında bulundu.
Ekipler, Baykara'nın çay istemesi üzerine bu talebi kısa sürede yerine getirdi. Vali Atik, ekipler aracılığıyla görüntülü telefonda görüştüğü Baykara'nın durumunu sordu, evinin onarılması talebine de "Başım gözüm üstüne" diyerek karşılık verdi.
Devletin her daim vatandaşın yanında ve hizmetinde olduğunu belirten Atik, şunları kaydetti:
"Evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız ihtiyaçlarının karşılanması için Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezimiz tüm gün hizmet veriyor. Talebi olan vatandaşlarımızı bizimle iletişime geçebilirler. Yaşlı vatandaşlarımız dışarıya çıkmasın, biz devlet olarak tüm kurumlarımızla onların ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız."
Marakçı da Baykara'nın ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, "Yaşlı teyzemizin ihtiyaçlarını karşılarken ev onarım talebinde bulundu. Valimiz bu konuda gerekli talimatı verdi, kısa sürede evin onarılması için gerekli işlemler başlatılacak." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Siirt, Güncel

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