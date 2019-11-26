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Siirt Valisi Atik'ten engelli Veysel'e Falcao imzalı Galatasaray forması

SİİRT Valisi Ali Fuat Atik, bedensel engelli Veysel Ete'ye (16), Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao imzalı forma ile akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

26.11.2019 12:17 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:17Siirt Valisi Atik'ten engelli Veysel'e Falcao imzalı Galatasaray forması

SİİRT Valisi Ali Fuat Atik, bedensel engelli Veysel Ete'ye (16), 'ın yıldız futbolcusu Radamel imzalı forma ile akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Siirt'te yaşayan bedensel engelli Veysel Ete, bir süre önce görüştüğü Vali Ali Fuat Atik'ten akülü tekerlekli sandalye ile Galatasaray forması talebinde bulundu. Vali Atik, beraberindeki AK Parti Milletvekilli Osman Ören, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile birlikte Siirt İl Özel İdarespor-Muş Menderesspor karşılaşmasının oynadığı stadyuma gelerek, Veysel Ete ile 2 engelliye sürpriz yaparak, akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Vali Atik, kendisinden daha önce Galatasaray formasını isteyen Veysel Ete'ye, yanında getirdiği yıldız oyuncu Radamel Falcao imzalı formayı da verdi.

3 engellinin Galatasaray maçını izlemek için Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Nihat Özdemir ile görüştüğünü anlatan Vali Atik, önümüzdeki günlerde Veysel ile 2 arkadaşını İstanbul'a göndereceklerini söyledi. Vali Atik, "Engelli gençlerimizi sevindirmek, onların yüzlerini bir nebze de olsa güldürmek bizleri çok mutlu etti. Kendilerine akülü tekerlekli sandalye sözü vermiştik bugün maç öncesi kardeşlerimize teslim ettik.  Engelli gencimiz Veysel bizden Galatasaray forması isteğinde bulunmuştu. Kendisini kırmadık ve Galatasaray kulübü ile irtibat kurarak yıldız oyuncu Falcao'nın imzaladığı formayı temin ederek, Veysel kardeşimize teslim ettik. Sevincini paylaştık" dedi.



Galatasaray, Falcao, Güncel

Kaynak: DHA

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