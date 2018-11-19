19 Kasım 2018 Pazartesi 16:17



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:17

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, vatandaşları 21 Kasım Çarşamba günü düzenlenecek Hamsi Festivali'ne davet etti.Vali Atik, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca yürütülen Kardeş Şehirler Projesi kapsamında, Siirt ve Trabzon'un kardeş şehir olmasının ardından, iki kent arasında kurulan gönül köprüleri ve kardeşlik bağının pekiştirilmeye devam edildiğini söyledi.Bu kapsamda Siirt Valiliği himayelerinde Siirt Belediyesi ile Trabzon Ortahisar Belediyesi tarafından düzenlenecek Hamsi Festivali'nde, 20 ton hamsinin vatandaşlara ikram edileceğini aktaran Atik, şunları kaydetti:"15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenleyeceğimiz festivalde, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşayacağız. Festival kapsamında her iki kente özgü halk dansları gösterileri sunulacak. Yöresel stantlar açılacak ve konserler düzenlenecek. İlimizin tarihi ve kültürel mekanları gezilecek."Festivale katılmak üzere Trabzon'dan gazeteci ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de yer alacağı 150 kişilik bir ekibi misafir etmekten onur duyacaklarını ifade eden Atik, komşu illerden de katılım sağlanacağını dile getirdi.Herkesi kardeşlik şölenine davet eden Atik, "İlimizin sahip olduğu tüm değerlerin tanıtılması gerekiyor. Doğa, inanç ve kültür şehri olan ilimizde hoşgörü ve huzur ikliminin devamı için bu tür kardeşlik projelerini her zaman destekleyeceğiz." dedi.