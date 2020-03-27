Siirt Valisi Atik'ten koronovirüs uyarısı
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, zorunlu olmadıkça kimsenin evinden çıkmaması uyarısında bulundu.
27.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:32
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, zorunlu olmadıkça kimsenin evinden çıkmaması uyarısında bulundu.
Vali Atik, Siirt'te koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tüm tedbirlerin alındığını belirtti.
Vatandaşların tedbirli olması gerektiğini kaydeden Atik, şöyle devam etti:
"Alınan önlem ve kurallara uymalıdır. Salgına karşı mücadelemiz devlet millet birlikteliğiyle kararlılıkla sürmektedir. Koronavirüs salgının yayılarak vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemenin en temel yolu vatandaşlarımızın evlerinde sosyal izolasyona geçmeleridir. Sağlıklı yarınlar için kurallara uyalım, zorunluluk olmadıkça lütfen evlerimizden çıkmayalım."
Vali Atik, Siirt'te koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tüm tedbirlerin alındığını belirtti.
Vatandaşların tedbirli olması gerektiğini kaydeden Atik, şöyle devam etti:
"Alınan önlem ve kurallara uymalıdır. Salgına karşı mücadelemiz devlet millet birlikteliğiyle kararlılıkla sürmektedir. Koronavirüs salgının yayılarak vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemenin en temel yolu vatandaşlarımızın evlerinde sosyal izolasyona geçmeleridir. Sağlıklı yarınlar için kurallara uyalım, zorunluluk olmadıkça lütfen evlerimizden çıkmayalım."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler: Koronavirüs, Siirt, Güncel