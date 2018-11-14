Siirt Valisi Atik'ten "Melek" Bebeğe Ziyaret

Siirt
Valisi Ali Fuat Atik
, terör örgütü PKK
mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen 6 güvenlik korucusundan Mehmet Oktay
'ın yeni doğan bebeğini ziyaret etti.
Vali Atik, beraberinde eşi Fulya Atik ile şehit Oktay'ın özel bir hastanede doğum yapan eşi Saliha Oktay'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Hastanenin Başhekimi Op. Dr. Ekrem Bilek
'ten anne ve bebeğinin sağlık durumu hakkında bilgi alan Atik, devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını söyledi.
Oktay ailesine, "Sizler, şehitlerimizin emanetisiniz. Bize düşen görev, ailelerimize her zaman destek olmaktır." diyen Atik, "Melek" adı verilen kız bebeğe altın takarak çeşitli hediyeler takdim eti. Anne
Oktay da Vali Atik'e anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine, PKK'lı teröristlerce 30 Mart'ta gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren
, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt, Nevzat Gökçe
ve Jandarma
Uzman Onbaşı Emre Dut şehit düşmüş, 3 güvenlik korucusu ve 3 asker yaralanmıştı.
14 Kasım 2018 Çarşamba 17:06