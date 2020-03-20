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Siirt Valisi Atik'ten vatandaşlara koronavirüs çağrısı

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, koronavirüse karşı alınması gereken önlemlerle ilgili vatandaşlara çağrıda bulundu.

20.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:36
Siirt Valisi Atik'ten vatandaşlara koronavirüs çağrısı
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, koronavirüse karşı alınması gereken önlemlerle ilgili vatandaşlara çağrıda bulundu.

Atik, yaptığı açıklamada, şehirde koronavirüse karşı her türlü tedbirin alındığını, yapılması tavsiye edilenlerin tamamen vatandaşların sağlığını koruma amaçlı olduğunu belirtti.
Koronavirüsten en iyi korunma yönteminin Sağlık Bakanlığınca açıklanan 14 kuralı uygulama olduğunu ifade eden Atik, "Ülkemizin maruz kaldığı virüs tehdidinin en kısa sürede bertaraf edilmesi için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanlığımız ve devletimizin tüm kurumları imkanlarını seferber etmiş durumdalar. Siz değerli vatandaşlarımızın da kurallara uyduğu ve tedbirleri aldığı takdirde virüs tehdidinin en kısa sürede bertaraf edileceğine olan inancım tamdır." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Siirt, Güncel

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