Siirt Valisi Atik'ten Yaralı Polise Ziyaret

Siirt
Valisi Ali Fuat Atik
, Siirt- Kurtalan
kara yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis Cumali Damar'ı, tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesinde ziyaret etti.
Yaralı polisin sağlık durumu hakkında bilgi alan Atik, yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Atik, yaptığı açıklamada, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını, en kısa zamanda sağlığına kavuşması için gerekenlerin yapıldığını söyledi.
Ziyarette Atik'e, AK Parti
Siirt Milletvekili Osman Ören
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay
da eşlik etti.
Polis, Kurtalan, Siirt, Güncel
Kaynak: AA