Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, görevine başladı

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, görevine başladıVALİLER Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan Siirt Valiliği'ne atanan Osman Hacıbektaşoğlu görevine başladı.

17.06.2020 17:34 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:41
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, görevine başladı
VALİLER Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan Siirt Valiliği'ne atanan Osman Hacıbektaşoğlu görevine başladı.
Valiler Kararnamesi İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görevinden Siirt Valiliğine atanan Osman Hacıbektaşoğlu, kente gelerek, görevine başladı. Sosyal mesafeye dikkat edilerek düzenlenen karşılama töreninin ardından konuşan Vali Hacıbektaşoğlu, "Baykan ilçesinde kaymakamlık yapmış bulunmaktaydım. Allah nasip etti, 20 sene sonra tekrar buraya atandım ve bu kez vali olarak atandım. Sizlere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun selamlarını getirdim. Kendilerine beni bu göreve layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Bu kadim memleketimizi daha ileri bir seviye getirmek için hep birlikte durmadan çalışacağız. Teröre geçit vermeyeceğiz, eğitime önem vereceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız" dedi. Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, görevine başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Siirt Valiliği, Siirt, Güncel, Haber

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