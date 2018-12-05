Siirt ve Batman'da Operasyon: 3 Gözaltı

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:12



05 Aralık 2018 Çarşamba 12:12

Siirt İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, 3 şüphelinin gözaltına alındığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.Siirt Valiliğinden alınan bilgilere göre, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik olarak Siirt ve Batman'da silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunu işlediği değerlendirilen 2'si daha önceden tutuklanan toplam 5 şüpheliye yönelik müşterek operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 242 adet 7,62 milimetre çaplı dolu Kaleşnikof fişeği, 535 adet 7,62 milimetre çaplı boş kovan, 1 adet Kalaşnikof şarjörü, 1 adet 9 milimetre çaplı tabanca, 62 adet 9 milimetre çaplı dolu tabanca mermisi, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 30 metre uzunluğunda saniyeli ve infilaklı fitil, 5 adet bağlantılı kabloları mevcut elektrikli ve mekanik fünye, 1 adet 15x15 santimetre ebatlarında tarihi eser niteliği olabileceği değerlendirilen vazo, 2 adet av tüfeği, 2 adet 9 milimetre çaplı tabanca şarjörü, 1 adet 6136 Sayılı Kanun Kapsamına giren bıçak, 19 adet av tüfeği fişeği, 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. - SİİRT