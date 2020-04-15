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Siirt ve Diyarbakır cezaevlerinden tahliyeler başladı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Siirt ve Diyarbakır'daki cezaevlerinden tahliyeler başladı.

15.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:24
Siirt ve Diyarbakır cezaevlerinden tahliyeler başladı
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Siirt ve Diyarbakır 'daki cezaevlerinden tahliyeler başladı.
Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Yeni Mahalle'deki Siirt Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.
Cezaevi önünden geçen yolu trafiğe kapatan ekipler, hükümlüleri evlerine bırakacak belediye otobüslerinin geçişini sağladı.
Tahliye işlemleri tamamlanan hükümlüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eldiven ve maske ile otobüslere bindirildi.

Hükümlüler, tedbirler kapsamında dezenfekte edilen otobüslere sosyal mesafe kuralına uyularak bindirildikleri otobüslerle evlerine gönderildi.
Öte yandan, bazı hükümlü yakınları cezaevine gelerek tahliyeleri izledi.
Mücahit Yayla, yasanın geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Amcamın oğlunu bekliyorum. Bugün tahliye olacağını duydum. Ancak cezaevi görevlileri güvenlik ve salgın nedeniyle tahliye edilenlerin araçlarla ikametgahına bırakılacağını söyledi." dedi.
Mehmet Nedim Gümüşkaya da yakınını almak için il dışından geldiği cezaevi önünde beklediğini aktararak, şöyle konuştu:
"Benim de yakınım bugün tahliye olacak. Onu almak için geldim. Fakat tahliye olanların araçlarla evlerine bırakılacağı söylendi. Bu düzenleme mahkumlar için çok iyi oldu."
Düzenlemeden yararlanan hükümlülerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan da tahliyelerin başlayacağı bildirildi.
Diyarbakır
Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Diyarbakır Ceza ve İnfaz Kurumu'nda işlemleri tamamlanan hükümlüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eldiven ve maskeyle sosyal mesafe kuralına uyularak bindirildikleri otobüslerle evlerine gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Siirt, Güncel
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