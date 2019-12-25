Haberler » Güncel » Siirt ve Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı - Haber

Siirt ve Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı

Siirt ve Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

25.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:56 Siirt ve Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı
ve 'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Siirt ve Şırnak'taki 20 kişinin örgüte erzak ve malzeme temin ettiğini, örgüte finansman desteği sağladığını, örgütün dağ kadrosuna eleman temin ettiklerini, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıklarını ve örgüt mensupları ile görüştüklerini tespit eden ekipler, operasyon başlattı.
Her iki ildeki 16 adrese eş zamanlı "Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran" operasyonu düzenleyen jandarma ekipleri, 20 kişiyi yakaladı.
Aramada 17 cep telefonu, 13 sim kart, CD, 4 USB, 4 hafıza kartı, 6 av tüfeği, bilgisayar, 16 örgütsel içerikli mektup, 14 örgütsel içerikli fotoğraf ile terör örgütünü simgeleyen 3 bez parçası ve bol miktarda örgütsel doküman ve şifreli notlar ele geçirildi.
Gözaltındaki 20 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Şırnak, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:39   Başkentte silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı - Haber
12:38   TIR zulasından kaçak telefonlar ve sigara çıktı - Haber
12:35   Bitlis'te kar yağışı - Haber
12:35   Kayak merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı - Haber
12:34   Kartal Belediyesinden Mardin'e kitapla sevgi köprüsü - Haber
11:55   Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1'i ağır 3 işçi yaralı - Haber
11:22   Emniyet verileri paylaştı! İşte İstanbul'da en çok cinayetin işlendiği ilçe - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
10:00   Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba tepki çekti - Haber
25.12.2019 12:42:28