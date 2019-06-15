15.06.2019 15:45
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SİİRT Yarım kalple dünyaya gelen minik Miraç, yaşama tutunamadı

Yarım kalple dünyaya gelen minik Miraç, yaşama tutunamadı SİİRT'te, yarım kalple dünyaya gelen 3 yaşındaki Miraç Baykara, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yarım kalple dünyaya gelen minik Miraç, yaşama tutunamadı SİİRT'te, yarım kalple dünyaya gelen 3 yaşındaki Miraç Baykara, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Siirt Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Aydın Baykara'ın 4'üncü çocuğu olan Miraç, 3 yıl önce yarım kalple dünya geldi. Baykara Ailesi, 7 aylıkken hastalığı teşhis edilen Miraç'ı tedavi ettirmek için çok sayıda hastaneye götürdü. 2 yıl önce ise Sağlık Bakanlığı, Miraç bebeği, Ankara'daki özel bir hastaneye getirtti. Burada yapılan 2 haftalık tedavinin ardından Miraç bebek, Siirt'e geri götürüldü.
Zaman zaman rahatsızlanıp, hastaneye götürülen Miraç, 2 gün önce evde bir kez daha fenalaştı. Ailesi tarafından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tedavi altına alındığı yoğun bakım ünitesinde bu sabah hayatını kaybetti.SİİRT Yarım kalple dünyaya gelen minik Miraç, yaşama tutunamadı
Kaynak: DHA
Siirt Belediyesi, Siirt, Güncel

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