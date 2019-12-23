Haberler » Güncel » Siirt Ziraat Odası Başkanlığına görevlendirme - Haber

Siirt Ziraat Odası Başkanlığına görevlendirme

Siirt Ziraat Odası Başkanlığına Kurtalan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat ve Eruh Ziraat Odası Başkanı Metin Sayın görevlendirildi.

23.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:32 Siirt Ziraat Odası Başkanlığına görevlendirme
Ziraat Odası Başkanlığına Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat ve Ziraat Odası Başkanı Metin Sayın görevlendirildi.
Günbat gazetecilere yaptığı açıklamada, eski başkanın görevden ayrılması dolayısıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nce, Eruh Ziraat Odası Başkanı Metin Sayın ile Siirt Ziraat Odası Başkanlığına görevlendirildiklerini söyledi.
Üreticilerin sorunlarının çözümü için ilgili kurum ve paydaşlarla istişareler halinde olacaklarını dile getiren Günbat, şunları kaydetti:

"Üreticilerimizin daha fazla desteklenmesi ve kamu yatırımlarından daha fazla yararlanmaları için proje bazlı çalışmalara ağırlık vereceğiz. Bizleri bu göreve layık görenleri mahcup etmeyeceğiz. Hep birlikte hem odamıza hem de ilimize hizmet edeceğiz."

Kurtalan, Siirt, Eruh, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:28   Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü-3 - Haber
17:28   Tel abyad'da bomba yüklü araçla saldırı 1 ölü, 3 yaralı - Haber
17:27   İÜ'de "18 Aralık Dünya Arapça Günü" etkinliği - Haber
17:26   Samsun Jandarma Komutanı Güven AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı - Haber
17:25   Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Cuma, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber
16:04   Otomobilde yanında oturan sevgilisinin dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı! - Haber
15:56   Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu - Haber
15:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi - Haber
14:37   Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Haber
14:23   Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Haber
23.12.2019 17:29:20