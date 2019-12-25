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Siirt ZMO Başkanlığına İrfan Obay seçildi

Siirt Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanlığına İrfan Obay seçildi.

25.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:24 Siirt ZMO Başkanlığına İrfan Obay seçildi
Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanlığına İrfan Obay seçildi.
Odada yapılan seçim sonucunda başkanlığa yeniden getirilen Obay üyelerine en iyi hizmeti sunmak için çaba göstereceklerini söyledi.
Obay, şunları kaydetti:
"Üyelerimiz tarafından verilen görevin önemi ve sorumluluğunu iyi biliyoruz. Bu bayrağı daha yükseğe taşıma gayreti içerisindeyiz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da odamızın ilkeleri doğrultusunda ilimizin en önemli sivil toplum örgütü olarak gerek mesleğimizin onuru, itibarı ve kamuoyunda hak ettiği saygınlığı kazanması adına, gerekse de toplum yararına olan çalışmalarımız devam edecek."

Ziraat Mühendisleri Odası, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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