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Siirtli göçebe, korona virüse dikkat çekmek için hayvanlarına maske taktı

Siirtli göçebe Şahin Özevin, maskenin önemine dikkat çekmek amacıyla küçükbaş hayvanlarına maske taktı.

07.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:21
Siirtli göçebe, korona virüse dikkat çekmek için hayvanlarına maske taktı
Siirtli göçebe Şahin Özevin, maskenin önemine dikkat çekmek amacıyla küçükbaş hayvanlarına maske taktı. Korona virüs salgını nedeni ile farkındalık oluşturmak isteyen Şahin, vatandaşları maskesiz dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından korunmak için alınan tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Son olarak Siirtli göçebe Şahin Özevin, korona virüs salgınından korunmak için maske takmanın önemine dikkat çekmek amacıyla küçükbaş hayvanlarına maske taktı. Uzmanların korona virüs salgınından korunmak için maske takılmasını önerdiğini kaydeden Özevin, vatandaşların maske takmaları konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğini bu nedenle farkındalık oluşturmak adına hayvanlarına maske taktığını söyledi. Özevin, "Göçebeyim, yıllardır hayvancılıkla uğraşıyoruz. Son zamanlarda bütün dünyaya yayılan korona virüs hastalığından dolayı üzüntüler içindeyiz. Vatandaşlarımızın maske takmaları için biz de böyle bir farkındalık oluşturmak istedik ve hayvanlara maske taktık. Bizim amacımız insanlarımızın maske takmalarını sağlamak. Kendi sağlığınız için maske takın, maskesiz dolaşmayın. Hem kendinizi düşünün hem de halkı düşünün sağlığınız için maske takın" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Siirt, Wuhan, Güncel
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