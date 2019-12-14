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Siirtli güreşçiler minderden madalyayla döndü

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Lig Güreş Greko-Romen ve Serbest grup müsabakalarında Siirtli güreşçiler madalya alarak şehre döndü.

14.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:27Siirtli güreşçiler minderden madalyayla döndü
'nın ilçesinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Lig Güreş Greko-Romen ve Serbest grup müsabakalarında Siirtli güreşçiler madalya alarak şehre döndü.

Hilvan Kapalı Salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda Siirt'ten 10 sporcu madalya aldı. Yarışlarda Greko-romen ve serbest kategorilerde müsabakalar gerçekleşti. Yarışmaya Siirt'ten katılan Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan sporcularından greko-romen dalında farklı kilolarda derece yapan Muhammed Emin 2'inci, Serhat Ay birinci, Emrullah Yıldız 3'üncü, Resul İncecik 3'üncü, Ömer Özdemir 2.'ci, Bedri Baykara 3'üncü, Yusuf Tekin 3'üncü, Mahmut Dönmez birinci, İbrahim Ödümlü 3'üncü, Şükrü Çoşkunlar 3'üncülük derecesi elde etti.

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, sporcuları makamında kabul ederek Gaziantep ilinde yapılacak yarı finaller öncesinde başarı dileklerinde bulundu. - SİİRT

Şanlıurfa, Hilvan, Siirt, Spor

Kaynak: İHA

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