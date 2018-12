Siirtli Kadınların Güreşe İlgisi Artıyor

Kaynak: İHA

Siirtli kadın güreşçilerin Türkiye'de ve yurt dışında müsabakalarda elde ettiği dereceler, kentte kadınların güreşe olan ilgisini bir hayli arttırdı. Kentte lisanslı kadın güreşçi sayısı 20'den 80'e çıktı.Siirt'te kadın güreşçilerin Türkiye ve yurt dışında elde ettiği başarılar, bu spora olan ilgiyi her geçen gün arttırıyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgac, güreşe kadınların ilgisini çekmek, altyapılara yeni sporcular kazandırmak için çalışmaların devam ettiklerini belirterek, "İlimizde eskiden toplam lisanslı kadın güreşçi sayısı 20 iken bugün 80 lisanslı sporcumuz var. Buradaki amacımız yetenekli sporcuları milli takıma kazandırmak. Tek temennimiz kadınlarımızın Türkiye'de olduğu gibi dünya ve Avrupa da dereceler yapıp ilimizi en güzel şekilde temsil etmeleridir" dedi."Algıyı kırdık"Siirt'te kadınların güreş yapılmasına karşı bir algı olduğunu söyleyen Antrenör Şenay Kaya, "Ama biz bu algıyı kırdık. Şimdi kadınlarımız yaptıkları derecelerle ilimizi en güzel şekilde tanıtıyorlar. Ben 2015'te başladım. Şuan Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyoruz. 8 Ocak'ta Yalova da yapılacak olan Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonasına kızlarımızla birlikte hazırlanıyoruz. Mevcut 80 sporcumuz var. Yaptığımız çalışmalar sonucu birçok milli sporcu çıkardık. Balkan, Avrupa ve Dünya şampiyonu olmuş kızlarımız var. Onların sayesinde güreş baya gelişti. Türkiye de baya konuşuluyor Siirtli kadın güreşçilerde ilerleme olduğunun farkındayız. Gençlik Spor ve Hizmetleri İl Müdürlüğünün destekleriyle bizler de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Antrenmanlarımız haftanın 6 günü devam ediyor. Sürekli antrenman yapıyoruz. Müsabaka döneminde çift antrenman çıkarmaya çalışıyoruz. Siirt güreş takımımızı en iyi şekilde tanıttık. ve daha güzel bir şekilde tanıtmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Hedefimiz Siirtli kadın sporcuların da olduğunu hissettirmektir. Bu yüzden çok mutluyuz" diye konuştu."Hedefim olimpiyatlar"Avrupa ve Dünya turnuvalarında şampiyon olduğunu anlatan Milli Güreşçi Evin Demirhan, şunları söyledi:"10 yıldır spor yapıyorum. Ülkemize, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ilkler yaşattım. Bu yıl talihsiz bir sakatlık yaşayarak dünya şampiyonasına katılamadım. Şuan tedavi sürecim devam ediyor. Ocak ayından itibaren yeni sezon başlıyor. Türkiye şampiyonasına yetişmeye çalışıyorum. Onun için bu sene bizim için çok önemli 2020 olimpiyatları için dünya şampiyonasında vize alınacak öncelikle hedefimiz burada kotayı alarak ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek. O yüzden sıkı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şuan Siirt'te antrenmanlarıma devam ediyorum. Türkiye şampiyonasından sonra Milli Takımda yoğun bir şekilde şampiyonaya hazırlanıp çalışacağız."Bosna-Hersek'te yapılan Yıldız Bayanlar Balkan Şampiyonasında birinci olmanın gururunu yaşadığını dile getiren Bedriye Aksu ise, "Hocalarımın desteğiyle antrenmanlarımı devam ettiriyorum. Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonu olmak. İnşallah yaptığım antrenmanlar sayesinde hedeflerime ulaşırım. Hocalarımın desteği üzerimde olduğu için çok mutluyum" ifadelerinde bulundu. - SİİRT