Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Siirtli kız kardeşlerden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası destek

Siirtli kız kardeşlerden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası destek Siirt'te iki kız kardeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına harçlıklarıyla katkıda bulundu.

08.04.2020 17:53 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:55
Siirtli kız kardeşlerden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası destek
SİİRT - Siirt'te iki kız kardeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına harçlıklarıyla katkıda bulundu.
Askeri lojmanda oturan Ceylin Ecrin ve Esrin Nur Uyanık kardeşler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına kumbarada biriktirmiş oldukları 500 lirayla destek verdi. Annelerinin yardımıyla Vefa Sosyal Destek Grubunu arayan kardeşler, evlerine gelen görevlilere paralarını teslim etti. Milli Dayanışma kampanyasına kardeşiyle birlikte destek olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Ceylin Ecrin Uyanık, herkesi kampanyaya destek olmaya çağırdı. Uyanık, "3-4 aydır para biriktiriyordum kardeşimle birlikte. Bu parayı kendi isteklerimiz için biriktiriyorduk. Sağ olsun annemle babam bize para veriyordu, biz de biriktiriyorduk. Korona virüs hastalığı çıktı ve Cumhurbaşkanımız Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasını başlattı. Biz bu kampanyayı duyunca hemen bağış yapmak istedik. Önce ekiplere haber verdik. Sonra paralarımızı saydık. Paralarımızı saydıktan sonra kumbaradaki paralarımızı yetkililere verdik. Bu parayı veriyorum çünkü eve ekmek götüremeyen işsiz insanlar var. İşsiz olan evlere para girecek. Bu paralar ekmek olur, su olur, yemek olur, içecek olur bu şekilde dönecek insanların hiçbiri de aç kalmayacak. Ne olur sizde bağışlayın paralarınızı biz bize yeteriz Türkiyem" dedi.
Kardeşlerden Esra Uyanık ise "Annem, babam bana bu kumbarayı aldı. Hepimiz bu kumbaraya para atarak biriktirdik. Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına bağışlamak istiyoruz" diye konuştu.
Görevliler aldıkları paraları Ziraat Bankası Siirt Şubesinde iki kardeşin adına açtıkları hesaptan kampanyaya bağışta bulundu. Siirtli kız kardeşlerden ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyası destek

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Cumhurbaşkanı, Siirt, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Siirtli kız kardeşlerden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası destek - Haberler

genel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti Haberler
Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti
Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi Haberler
Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
İspanya’dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı Haberler
İspanya'dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı Haberler
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye’nin koronavirüs istatistiği Haberler
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye'nin koronavirüs istatistiği
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne’nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme Haberler
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne'nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme
ABD’den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü Haberler
ABD'den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü
Yoğun bakıma alınan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haberler
Yoğun bakıma alınan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Son Dakika genel Haberleri

18:56: Eskişehir'de kalabalıklara 'Bariyerli' önlem - Haberler 18:53: Kuşadası'nda cinayet zanlıları tutuklandı - Haberler 18:52: Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda Kovid-19 virüsü izole edildi - Haberler 18:51: Kaplan Nadia korona virüs oldu Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde tedbirler arttırıldı - Haberler 18:49: Dışarı çıkması yasak olduğu için markete drone'la gidiyor - Haberler 18:35: Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti - Haberler 17:07: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü - Haberler 16:45: New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti - Haberler 16:27: PKK'nın sözde sorumlularından "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci nokta operasyonuyla öldürüldü - Haberler 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü 16:05: Kocaeli'de bir baba oğlunu öldürüp intihar etti - Haberler