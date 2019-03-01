Siirtli Kız Öğrenci, Projesi ile Bölgeyi Temsil Edecek

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Siirt'te Bilim Sanat Merkezi öğrencisi İlayda Avcı, öğretmeninin yardımıyla geliştirdiği yeni bir şifreleme yöntemiyle TÜBİTAK Proje Yarışmasında matematik alanında bölge birincisi oldu.Lise 3. sınıf öğrencisi Avcı, matematik öğretmeni Şahabettin Yüksek danışmanlığında üzerinde çalışıp, geliştirdiği "vigenere şifreleme yönteminin tek veya çift bölen sayısına göre kripto sıralı ikilileri ile şifrelenmesi" adlı projeyle Van'da yapılan 50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına katıldı.Van Yüzüncüyıl Üniversitesinde gerçekleştirilen 12 dalda 100 projenin yer aldığı Van bölge sergisinde matematik alanında yarışan Avcı, projesiyle bölge birincisi oldu.Avcı, geliştirdiği projeyle 8-12 Nisan'da Ankara'da düzenlenecek final yarışmasında Siirt'i temsil etmeye hak kazandı.İlayda Avcı, "İnşallah Ankara'da gurur verici bir sonuç alırız. Projedeki amacım programlarda şifre kırılmasını zorlaştırmak." diye konuştu.Siirt Bilim Sanat Merkezi Müdürü Süleyman Cengiz Ege ise Avcı'nın sene boyunca müthiş bir çalışmayla bölgede birinci olmayı hak ettiğini belirterek, "Siirt'i temsil etmelerinden dolayı Avcı ve öğretmenini kutluyorum." dedi.