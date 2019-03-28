Siirtli Kuaförler Dünya Birincisi Oldu

Kaynak: İHA

Siirtli kuaförler, Dünya Kuaförler Konfederasyonunun Antalya'da düzenlediği Saç Kesimi Festivali yarışmasında dünya birincisi oldu.CMC-CAT Türkiye Kuaförler Federasyonu bünyesindeki Golden Hair Uluslararası Saç Kesimi Festivali'ne katılan Siirtli Veysel Mutlu Ermez ve Aslan Çoban, 30 ülkenin katıldığı yarışmada tüm rakiplerini geçerek takım halinde birinci oldu. Kuaför Veysel Mutlu Ermez, aldığı bu başarının kendisini onore ettiği gibi işine olan aşkını da attırdığını dile getirdi. Uzun yıllardır sürdürdüğü mesleği severek yaptığını aktaran Ermez, "7 yaşından beri bu sektördeyim. Şuan 6 kişilik bir ekibim var. Hepsine istihdam sağladık tabii. Kuaförlük sektöründe biraz daha gelişmek amacıyla, Siirt'i biraz daha ön plana atmak amacıyla 5-6 yıl öncesinden eğitimlere gitmeye başladım. Uluslararası eğitmenlerden eğitim aldık ve bugünlere kadar geldik. CMS Konfederasyonunun düzenlemiş olduğu Türkiye'deki ilk yarışmada bölge olarak Siirt, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyamanlı arkadaşlarımız vardı bizim ekibimizin içinde. 30 ülkenin bulunmuş olduğu bu yarışmada biz de bölge olarak derecemizi aldık, birincilik ödülünü aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.Ermez'in müşterilerinden Muhammet Sayın, kuaförlerin çok deneyimli olduğunu söyledi. Sayın, "5 yıldır Veysel ağabeyimin yanında tıraş olmaktayım. Çok memnunuz, dünya şampiyonasında kazanmış olduğu birincilikten dolayı bütün Siirtliler olarak çok memnunuz. Siirt'teki bu yetenekli kuaförlerin biraz daha göz önünde olmasını isteriz" diye konuştu.Cengiz Danış isimli müşteri de, "Yaklaşık 10 senedir Veysel'in yanında tıraş oluyorum. Ondan çok memnunum. Katıldığı yarışmalarda başarılı olmasından çok gururluyum" şeklinde konuştu. - SİİRT