Siirtli kuaförler dünya birincisi oldu

Siirtli kuaförler dünya birincisi olduDünya Kuaförler Konfederasyonu'nun Antalya
'da düzenlediği saç kesimi festivali yarışmasında Siirtli kuaförler birinci oldu
SİİRT - Siirtli kuaförler, Dünya Kuaförler Konfederasyonu'nun Antalya'da düzenlediği saç kesimi festivali yarışmalarında dünya birincisi oldu. CMC-CAT Türkiye
Kuaförler Federasyonu bünyesindeki Golden Hair Uluslararası Saç Kesimi Festivaline katılan Siirtli Veysel Mutlu Ermez ve Aslan Çoban, 30 ülkenin katıldığı yarışmada tüm rakiplerini geçerek takım halinde birinci geldi.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan kuaför Veysel Mutlu Ermez, aldığı bu başarının kendisini onore ettiği gibi işine olan aşkını da attırdığını dile getirdi. Uzun yıllardır sürdürdüğü mesleği severek yaptığını aktaran Ermez, "7 yaşından beri bu sektördeyim. Şuan 6 kişilik bir ekibim var. Hepsine istihdam sağladık tabi. Kuaförlük sektöründe biraz daha gelişmek amacıyla Siirt'ti biraz daha ön plana atmak amacıyla 5-6 yıl öncesinden eğitimlere gitmeye başladım. Uluslararası eğitmenlerden eğitim aldık ve bugünlere kadar geldik. CMS Konfederasyonu'nun düzenlemiş olduğu Türkiye'deki ilk yarışmada bölge olarak Siirt, Gaziantep
, Diyarbakır
, Şanlıurfa
, Adıyamanlı arkadaşlarımız vardı bizim ekibimizin içinde. 30 ülkenin bulunmuş olduğu bu yarışmada biz de bölge olarak derecemizi aldık, birincilik ödülünü aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.Ermez'in müşterisi olan Muhammet Sayın da kuaförlerin çok deneyimli olduğunu söyledi. Sayın, "5 yıldır Veysel ağabeyimin yanında tıraş olmaktayım. Çok memnunuz, dünya şampiyonasında kazanmış olduğu birincilikten dolayı bütün Siirtliler olarak çok memnunuz. Siirt'teki bu yetenekli kuaförlerin biraz daha göz önünde olmasını isteriz" diye konuştu.Cengiz Danış isimli müşteri de, "Yaklaşık 10 senedir Veysel'in yanında tıraş oluyorum. Ondan çok memnunum. Katıldığı yarışmalarda başarılı olmasından çok gururluyum" şeklinde konuştu.
Türkiye, Siirt, Antalya, Genel
Kaynak: İHA