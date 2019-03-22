Siirtli Minik Ellerden Yemen'e Yardım

Siirt
'in Baykan
ilçesinde ilkokulu öğrencileri, harçlıklarıyla topladıkları 565 lirayı İHH İnsani Yardım Vakfı
aracılığıyla Yemenli kardeşlerine gönderdi. Atabağı
beldesindeki Atabağı İlkokulunda okuyan öğrenciler, Yemenli çocuklara destek amacıyla yardım çalışması başlattı. 2 hafta boyunca harçlıklarını toplayan öğrenciler, topladıkları 565 lirayı Siirt İHH İnsani Yardım Vakfına verdi.
İHH yöneticisi Sadullah Eldemir, insani krizin ölümcül boyutlara ulaştığı Yemen için faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, "Siirtli çocukların Yemenli kardeşleri için topladıkları anlamlı yardımı teslim alıyoruz. Bu yardımı biran önce Yemenli mazlum kardeşlerine ulaştıracağız. Çocuklarımızın selamlarını da Yemenli kardeşlerine ileteceğiz." dedi.
4. sınıf öğrencisi Berçem Dilmaç da Yemen'deki kardeşleri için sınıf sınıf gezerek yardım topladıklarını söyledi.
İki hafta boyunca yardım topladıklarını belirten Dilmaç, "Biz Yemen'deki kardeşlerimizin açlıktan ve susuzluktan ölmelerine dayanamadık ve bir kampanya başlattık. Zarflar hazırladık ve bunları arkadaşlarımıza dağıttık. Arkadaşlarımız da harçlıklarının bir kısmını zarfların içine bıraktılar. Biz de zarfların içindeki paraları Yemen'deki arkadaşlarımıza göndereceğiz. Yemen'deki kardeşlerimiz açlıktan ve susuzluktan ölmeyecek. Bizim ufacık yardımımız onların geleceğine umut olur inşallah." diye konuştu.
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Kaynak: AA