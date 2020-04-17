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Siirtli öğrenci bilgisayar almak için biriktirdiği harçlıklarını 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına...

Siirt'te bir öğrenci bilgisayar almak için topladığı harçlıklarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Biz Bize Yeteriz kampanyasına bağışladı.

17.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:48
Siirtli öğrenci bilgisayar almak için biriktirdiği harçlıklarını 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına...
Siirt 'te bir öğrenci bilgisayar almak için topladığı harçlıklarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Biz Bize Yeteriz kampanyasına bağışladı.

Siirt 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki İkranur Yıldırım, korana virüs mücadele için başlatılan Biz Bize Yeteriz kampanyasına, biriktirdiği 504 lirayı bağışladı. Siirt Valiliği bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerini arayan İlknur Yıldırım, bağış yapmak istediğini bildirdi. Ekipler, Kooperatif Mahallesinde Yıldırım ailesine giderek, kızları İlknur tarafından bağışlanan parayı alıp, adına Ziraat Bankası Siirt Şubesinde açılan hesaba yatırdı.

Kampanyaya destek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Yıldırım, "Kampanyayı duyunca ben de destek olmak isterim. Siirt Valiliğini arayıp kumbaramda biriktirdiğim 504 lirayı sayarak ekiplere teslim ettim. Bu parayı bilgisayar almak için biriktiriyordum. Ancak Cumhurbaşkanımızın Biz Bize Yeteriz kampanyasının başlatıldığını duydum. Bilgisayarımı daha sonra da alabilirim. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları daha önemlidir. Çok mutluyum. Herkesi bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum" dedi.

Vefa Sosyal Destek Grubu sorumlusu Mihraç Teğin, küçük kızı kutlayarak örnek davranışının diğer vatandaşlara da örnek olması temennisinde bulundu. - SİİRT

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Bilgisayar, Siirt, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Siirtli öğrenci bilgisayar almak için biriktirdiği harçlıklarını 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına... - Haberler

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